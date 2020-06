Volta às origens: Mazinho Serafim vai dividir palanque com o PT em Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) vai disputar a reeleição em outubro ao lado do PT, partido ao qual pertenceu por muitos anos e depois abandonou para fazer oposição ferrenha. A informação foi confirmada pelo presidente petista, Cesário Braga.

Ao ContilNet, o dirigente disse que conversou por telefone com Serafim para costurar a inusitada aliança. A direção municipal do partido também já dialogou com o prefeito.

Para Braga, o apoio é mais que uma possibilidade. “Nossos diálogos estão bem avançados e tudo indica que estaremos juntos”. Ele disse que se não fosse a pandemia de coronavírus, do qual ele foi um dos primeiros infectados no Acre, o acordo já teria sido concluído.

O petista não confirmou se seu partido poderá ficar com a vice-prefeitura e disse que as construções da chapa só serão feitas quando a ameaça da covid-19 cessar.

Ele justificou a aliança sob o argumento de ser o melhor para a cidade. “O período da intransigência na construção das relações já foi. A gente tem que olhar o que é melhor para a população. A nossa política de aliança está se dando nesse âmbito e isso não exclui o MDB e nenhum outro partido que esteja à disposição para conversar”.

