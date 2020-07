Acre não está entre os estados em que serão testadas vacinas para covid-19

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul receberão as pesquisas

Seis estados do Brasil foram selecionados pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac, para testagem de uma possível vacina contra a Covid-19.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul receberão as pesquisas, que serão conduzidas em 12 centros já definidos. O Acre não está entre as unidades da federação selecionadas.

PUBLICIDADE

A expectativa é de que os estudos em seres humanos sejam realizados já na semana que vem. O projeto de vacina é um dos mais avançados do mundo e, caso apresente resultados positivos, pode ser distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2021. 9 mil voluntários brasileiros já estão cadastrados para testar o medicamento preventivo.

Segundo Dimas Covas, “os centros divulgarão os critérios de inclusão para que se inicie a campanha de receber os candidatos, que serão incluídos de acordo com critérios específicos”. O coordenador, porém, ainda não divulgou quais critérios serão considerados.

Ainda de acordo com Covas, os testes serão realizados no esquema 1 para 1, no qual metade das pessoas receberá uma dose da vacina enquanto um outro grupo será medicado com uma substância placebo – sem efeitos sobre a doença. A partir desse ponto, os voluntários serão observados por um organismo internacional responsáveis pelos estudos.

Para essa fase, não há um prazo definido, mas as expectativas são otimistas. “Isso pode acontecer muito rapidamente e é muito provável que antes do fim do ano nós já tenhamos esses resultados, pois estamos numa fase muito propícia à realização desse estudo”, afirmou o coordenador.

Distribuição da vacina

Caso a eficácia da vacina seja comprovada pelos testes clínicos, passará a valer o acordo de disponibilização já realizado entre o laboratório e o governo brasileiro. De acordo com Dimas Covas, o acordo inclui 60 milhões de doses para o Brasil, que serão distribuídas gratuitamente pelo SUS.

A produção em larga escala da possível vacina também está em fase avançada de negociação e será realizada pelo Insituto Butantan , cuja capacidade de produção é de até 100 milhões de doses.

Com informações do IG.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários