Coronel Ulysses diz que deve assumir diretório do PSL no Acre na próxima semana

Em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quinta-feira (2), o coronel Ulysses Araújo, que pediu exoneração do cargo de comandante-geral da Polícia Militar nesta quarta-feira (2), em carta enviada ao governador Gladson Cameli, disse que deve assumir na próxima semana o comando do Partido Social Liberal (PSL) no Acre.

O militar que agora faz parte da Reserva Remunerada, depois de 30 anos de serviço prestado à PM (solicitação feita por ele no último dia 26 de junho), assumirá a vaga de Pedro Valério – que também teria concordado com a mudança na condução do partido.

Ulysses comentou que a decisão veio do diretório nacional, a partir de um consenso das lideranças, para conter o clima tenso que enfrenta o partido no Estado.

O militar também destacou que não acredita, como esperado por outros integrantes, que haverá uma desfiliação em massa no PSL, com as mudanças que estão ocorrendo nos últimos dias.

Ao ser questionado sobre sua exoneração do cargo no executivo, Araújo respondeu que o motivo é a sua decisão de cuidar da sigla. Além disso, afirmou que não existe a intenção de disputar nenhum cargo nestas Eleições de 2020.

