Em Sena, Toinha e Charlene tomam café, Gehlen reúne grupo e Mazinho visita ramais

Política esquenta no Vale do Iaco com movimentações de diferentes grupos

As movimentações políticas em Sena Madureira estão a todo vapor. Na manhã deste sábado (18), agendas de diferentes grupos movimentavam os bastidores do poder no Vale do Iaco.

Por volta das 9h, a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) e a publicitária Charlene Lima (PTB) tomaram café da manhã juntas para alinhar a provável chapa majoritária entre as duas para a disputa eleitoral de novembro.

A parceria está dando o que falar na cidade e tem sido muito bem aceita pela população, com grandes chances de favoritismo nas pesquisas a serem realizadas nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, o deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas), outra liderança de peso em Sena, se reunia com apoiadores e pré-candidatos em outro café da manhã. O parlamentar também almeja disputar a prefeitura do município e tem trabalhado para isso.

No entanto, a possível chapa Toinha e Charlene já manifestou, por meio de seu articulador, o vice-governador Major Rocha (PSL), que desejaria ter o apoio de Gerlen.

A união dos grupos políticos que fazem oposição ao atual prefeito Mazinho Serafim (MDB), que incluiria ainda o ex-presidente do Depasa, Zenil Chaves, é tratado pelo PSDB e PTB como essencial para destronar o emedebista.

E por falar em Serafim, ele também não ficou parado na manhã deste sábado. Segundo fontes da prefeitura, o gestor teria agenda de pré-campanha em ramais da zona rural da cidade.

