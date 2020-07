Ex-vereador de Cruzeiro do Sul Jota Marrom morre vítima de infarto

O ex-vereador de Cruzeiro do Sul, Jota Marronzinho, acabou falecendo no início da madrugada deste domingo, 5, vítima de infarto. Ele estava no ramal do Gama, quando o fato aconteceu.

Enlutado, seu filho Ítalo Alexandre, lamentou a morte do pai em um aplicativo de mensagens, e informou que o corpo será velado na Câmara Municipal do município.

“É com muita tristeza, que comunico aos amigos que meu Pai, Jota Marronzinho, sofreu um infarto ontem a noite e veio a óbito. Não dá nem pra acreditar! Perder um pai é um dano irreparável, é como se uma parte da gente morresse junto! Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e seu sepultamento será hoje, as 15 horas, no cemitério Jardim Morada da Paz”.

