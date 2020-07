Globo confirma transmissão de Flu x Bota, mas vai recorrer de liminar

Em comunicado lido neste sábado (4) no boletim do “Globo Esporte” dentro dos jornais locais, a Globo confirmou que irá cumprir a determinação judicial da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro e que irá transmitir a partida entre Fluminense e Botafogo, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogo acontece neste domingo, às 16 horas.

Lido pelo apresentador Alex Escobar, o comunicado ainda afirmou que a Globo vai recorrer da decisão na Justiça favorável para a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), mas a emissora vai respeitar a decisão enquanto briga para ter uma liminar ao seu favor. O processo foi para a Justiça porque a Globo decidiu rescindir o contrato do Campeonato Carioca, que era válido até 2024.

O motivo da rescisão foi a transmissão de Flamengo x Boavista, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, feita pelo Rubro-Negro no YouTube e nas redes sociais, na última quarta-feira. O Flamengo se baseou na Medida Provisória 984, recentemente colocada em prática pelo governo federal, que dá ao mandante os direitos de transmissão de uma partida de futebol.

A Globo alega que os contratos do Carioca foram feitos antes da MP e que a mudança da legislação não altera o que já foi acordado. Ontem (3), o UOL Esporte noticiou que a Globo foi pega de surpresa com a atitude da Ferj, mas que já tinha avisado seu conteúdo de que iria cumprir a determinação judicial e que iria recorrer na Justiça.

Veja a nota da Globo na íntegra:

“A Globo rescindiu essa semana o contrato para a transmissão do Campeonato Carioca pela violação dos seus direitos de exclusividade, mas recebeu ontem à noite uma ordem judicial que a obriga a transmitir os jogos sobre os quais tinha direito quando o contrato estava em vigor. A Globo vai recorrer da decisão, mas, em respeito à Justiça e aos Clubes, dos quais é parceira histórica, vai transmitir a partida de amanhã entre o Fluminense e o Botafogo pela semifinal da Taça Rio, na TV Globo, no SporTV e no Premiere.

A Globo esclarece que os clubes são livres para transmitir seus jogos ou autorizar que terceiros os transmitam, uma vez que o contrato foi rescindido. Para transmitir o jogo que acontece amanhã, às 16h, no Estádio Nilton Santos, a Globo está acionando um protocolo de urgência que garanta a logística para uma transmissão com o padrão de qualidade de sempre e que resguarde a segurança e a saúde das equipes de transmissão.

A Globo é parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, entende a sua importância para clubes, jogadores, marcas e torcedores e reitera a sua crença de que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros.”

