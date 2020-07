Globo vai selecionar modelos para participar de Verdade Secretas 2

A produção da novela pretenda estrear um novo nome na segunda parte da novela, assim como aconteceu com Camila Queiroz no papel de Angel

A segunda parte de Verdades Secretas, sucesso da Globo, pretende revelar novos sucessos, assim como aconteceu com Camila Queiroz, responsável por interpretar a protagonista Angel na primeira temporada.

Segundo a coluna Fefito, do portal UOL, produtores de elenco da Globo sairão em busca de modelos para compor o elenco da continuação da novela, que deve ser lançada primeiro no GloboPlay.

Os nomes serão escolhidos de acordo com os trabalhos, além de testes feitos pela nacional. Por conta do coronavírus, a Globo não descarta conversas on-line com os candidatos, que devem contabilizar 50 nomes.

Elenco

Apesar da torcida, a ex-BBB20 Rafa Kalimann, contratada recentemente pela Globo, não estará em Verdades Secretas 2. O autor da novela, Walcyr Carrasco, comentou à coluna: Não sei de onde saem essas informações”.

Até o momento, estão confirmados no elenco nomes como Camila Queiroz, Rômulo Estrela, Deborah Evelyn, Sérgio Guizé, Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo, Agatha Moreira e Rainer Cadete. Já Grazi Massafera negou o convite para a segunda parte da novela.

