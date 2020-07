MPAC realiza ‘Webinar’ para discutir “Diversidade e Estado Democrático de Direito”; confira

Os convidados foram recebidos pela diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPAC, procuradora Patrícia Rego

Viva! Nasceu no dia 11 de junho, em Brasília, José Pedro, o primeiro filho de Eduardo Di Deus (antropólogo, Professor da Universidade de Brasília) e Jaira Magalhães (psicóloga, acreana de Rodrigues Alves). O príncipe veio ao mundo com muita saúde e os pais estão babando, claro.

E assim em meio a pandemia, com máscaras que encobrem sorrisos, ausências físicas, mas nunca esquecidas pelo coração, vamos vivendo e vendo belos exemplos de dedicação, esforços físico, mental e emocional que acima de tudo honram a profissão que escolheram. Jéssika Melchíades é assim!

***Hoje, trabalha no Centro Médico de Campinas, em Campinas-SP, onde reside. Atualmente é residente R2 de clínica médica, no hospital que é referência em COVID 19. Orgulho imenso da acreana, neta do nosso querido e saudoso Delegado Hilário e filha do Wilpido e Marina, irmã de Jennifer Melchíades.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou na quinta-feira, 2, um Webinar para discutir “Diversidade e Estado Democrático de Direito”. Para falar sobre o assunto foram convidados, o procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho (MPT), Eduardo Varandas (palestrante), e o procurador da República, Lucas Costa Almeida Dias (debatedor).

***Os convidados foram recebidos pela diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do MPAC, procuradora Patrícia Rego, e pelo mediador do evento, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos e coordenador do CAOP de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, que, na ocasião, também esteve representando a procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues. (DIRCOM/MPAC)

Estão abertas as inscrições para o Seminário Nacional da ADJC (Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania). Marcado para 10 e 11 de julho, o evento, 100% online, contará com a participação do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal); do governador Flávio Dino (PCdoB-MA); e do presidente do Conselho Federal OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Fellipe Santa Cruz.

Felicidades, saúde e paz e longa vida para Gracinha Ruela, que mudou de idade no domingo (5), a data foi comemorada em família.

Testagem rápida

Iniciou a última sexta-feira (2) a testagem rápida de diagnóstico do coronavírus em bairros da Capital. A iniciativa da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, visa entender qual a situação epidemiológica que se encontra o município. A ação será feita por teste em residências, com uma programação que irá atender vários bairros da capital acreana.

Drive Thru do Via Verde Shopping

Com mais de 40 operações participando do serviço o Drive Thru do Via Verde Shopping é necessário seguir algumas regras para o bom funcionamento do serviço: 1 – O acesso para a retirada do produto somente em frente à entrada B, nos horário de funcionamento de 12h às 20h; 2 – o tempo de tolerância para permanência do cliente e retirada do produto será de 10 minutos, devendo o cliente permanecer no interior do veículo; e 3 – não é permitido o acesso do cliente ao interior do shopping.

Premiado

“Democracia em vertigem”, de Petra Costa, ganhou, no dia 29 de junho, o prêmio de melhor documentário da sétima edição dos Prêmios Platino Xcaret, cujos vencedores foram anunciados pela organização no YouTube devido à pandemia do coronavírus. O filme lançado pela Netflix, muito polarizado no Brasil entre elogios e críticas por sua visão política, também foi indicado neste ano ao Oscar de melhor documentário.

***No Platino, “Democracia em vertigem” concorreu ainda ao prêmio de melhor direção com as produções espanholas “Ara Malikian: uma vida entre as cordas”, “Historias de nuestro cine” e “El cuadro”.

Live

O Boticário realizou, ontem (6), uma live com a Monja Coen, para um momento de meditação guiada. Na ocasião, foram apresentados também os benefícios do Matcha, ingrediente da nova linha Nativa SPA.

Audiência Pública

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Katia Rejane de Araújo Rodrigues, participou na quinta-feira (02) de uma Audiência Pública a convite da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para discutir sobre a situação econômica do estado, após o momento em que a pandemia da Covid-19 ultrapassar o o pico. A reunião foi proposta pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães e presidida pelo presidente, em exercício, da Aleac, deputado Luiz Gonzaga. (DIRCOM/AMPAC).

#OABpelaDemocracia

A OAB Nacional realizou, no último domingo (5), um debate histórico sobre a democracia. Em live transmitida pelo YouTube, a Ordem reuniu seu presidente nacional, Felipe Santa Cruz, e os membros honorários vitalícios Reginaldo Oscar de Castro, Cezar Brito, Ophir Cavalcante Junior e Marcus Vinicius Furtado Coêlho. A live integra a campanha #OABpelaDemocracia.

***A OAB entende que não há solução para nenhuma das crises que o Brasil enfrenta fora da democracia e quer debater soluções com a sociedade. Além de motivar a advocacia, a OAB convida toda a sociedade brasileira a defender com afinco aquele que é um dos nossos maiores patrimônios sociais: a democracia.

