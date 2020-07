Prefeitura de Cruzeiro do Sul beneficia mais de 100 famílias com ampliação do sistema de água no Estirão do Remanso

O Prefeito Ilderlei Cordeiro entregou na manhã desta sexta-feira (31) a ampliação do sistema de água do Estirão do Remanso. Serão mais de 100 famílias beneficiadas com a ação. Com recurso próprio, foi implantada no lugar uma caixa de água de 15 mil litros, além 1,3 quilômetros de encanação, proporcionando água potável para cada residência.

A comunidade comemorou o momento considerado uma conquista. A moradora Neci Lima da Conceição diz que esperavam há muitos anos pelo benefício, ela lembra a dificuldade que enfrentava para conseguir água para realizar os afazeres domésticos e até mesmo para beber.

“Todos aqui sobreviviam da água do Rio Juruá, tínhamos que descer o barranco, voltar com baldes de água na cabeça, era muita dificuldade, e só agora na gestão do prefeito Ilderlei olharam por nós. Nunca antes alguém tinha feito algo parecido. Hoje a água cai na torneira dentro da minha casa. É uma felicidade muito grande”, relatou.

O representante da comunidade, José Artemes, agradeceu o empenho do Prefeito Ilderlei Cordeiro e de toda equipe que proporcionou o benefício.

“Ninguém nunca tinha feito um benefício tão grande por nossa comunidade. Só sabe a dificuldade quem passa, quem precisa descer esses barrancos para pegar água, subir com baldes e mais baldes de água. Agora chega encanada nas nossas casas”, contou.

Durante o ato de entrega da rede de abastecimento, o prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu a compreensão e paciência de todos os moradores, que esperavam pela ação há muitos anos. Ele enfatizou que a comunidade sempre foi uma de suas principais preocupações. Recentemente, além da rede água a Prefeitura abriu o ramal, levando melhorias também no acesso da comunidade.

“O que fiz e estou fazendo é de coração, pois estamos conectados com as necessidades da população, em busca de trazer melhorias sempre. Tirar essa população do risco, de ter que descer esses barrancos em busca de água, é gratificante. Levar água na casa de cada um é oferecer dignidade, saúde e melhorias. É compromisso que temos com a vida das pessoas”, destacou o prefeito

