Rio Branco e AC estão entre capitais e Estados que melhoraram transparência sobre covid-19

O estado vizinho, Porto Velho, com Goiânia, Bahia e Paraíba, são os únicos que não melhoraram a transparência

Um levantamento inédito divulgado nesta última semana pela Transparência Internacional mostra que o Acre está entre os estados do país que melhoraram as informações de contratos emergenciais para combater a Covid-19.

Os Estados foram classificados em três categorias, que são Ótimo, Bom e Regular.

PUBLICIDADE

O estado vizinho, Porto Velho, com Goiânia, Bahia e Paraíba, são os únicos que não melhoraram a transparência em todo o Brasil, segundo o levantamento.

Na primeira pesquisa, o Acre estava como regular, com 41,77 pontos. Nesta segunda, ele aparece como bom, com 63,29 pontos.

Quando o ranking aponta as capitais com maior transparência, Rio Branco é também destacada em Bom, assumindo o 11º lugar, com 75,95 pontos.

De acordo com a ONG, a pressão da sociedade por mais transparência levou os governos a melhorar o desempenho.

No primeiro ranking, os estados tiveram pontuação média de 59 pontos em 100 possíveis. Na segunda avaliação, a média aumentou para 83 pontos.

Já as prefeituras das capitais tiveram média de 45 pontos no primeiro levantamento. Desta vez, o número subiu para 66 pontos.

São Paulo registrou o maior avanço entre os estados. Ganhou 57 pontos, saindo do penúltimo lugar, com classificação ruim, para a 12º colocação, com avaliação ótimo.

Porto Velho caiu dois pontos e manteve o pior desempenho do ranking. Foi o único governo a receber nota ruim entre todos os avaliados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários