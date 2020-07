Veja os bairros de Rio Branco mais afetados pelo coronavírus até o momento

Capital é o epicentro da pandemia no estado, com 7,5 mil infectados e 277 vítimas fatais

O Belo Jardim é o bairro de Rio Branco mais afetado pelo coronavírus, com 232 casos confirmados. A informação consta no Boletim Epidemiológico da prefeitura publicado no início desta semana.

O Bosque, que liderava a lista até pouco tempo atrás, caiu para a segunda colocação, com 230 casos. No entanto, ainda tem o maior número de óbitos, com 12 vítimas fatais, contra sete do bairro mais afetado no momento.

PUBLICIDADE

A tabela continua com Estação Experimental (191), Vila Acre (184) e João Eduardo (178). Este último não registrou mortes pela covid-19, enquanto que os dois primeiros têm nove e três óbitos, respectivamente.

Cidade do Povo (166) e Calafate (165) vêm em seguida. Esperança (144), Conquista (137) e Floresta (130) finalizam a lista dos 10 bairros com maior número de contaminações pelo novo vírus.

Por outro lado, os 10 locais menos atingidos pela pandemia são: Triângulo Velho (34), Vila Benfica (35), Adalberto Sena (35), Eldorado (37), Pista (38), Joafra (40), Vila Betel (41), Tangará (41), Palheiral (44)e Jardim Tropical (46).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários