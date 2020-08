Anitta faz convite a galã de 365 dias, filme da Netflix, porém é rejeitada

No último sábado (8/8) a cantora brasileira Anitta, durante sua estadia na Itália, fez um convite a Michele Morrone, galã do filme da Netflix, 365 dias. A funkeira, publicamente em suas redes sociais, convidou o ator para participar de seu primeiro show no país, porém ao que tudo indica, ela recebeu ‘um bolo’ do astro.

Por meio dos stories no Instagram, Anitta fez o convite a Michele: “Boa noite, Itália! Estou convidando Michele Morrone para o meu show com Fred de Palma. Venha a Puglia [região do sul da Itália], concerto! Tem muita gente, eu sou uma dessas pessoas“, disse em italiano. Todavia, no dia seguinte a cantora apareceu novamente confirmando a ausência do ator.

No domingo (09/08) após a apresentação da música “Paloma”, a qual a cantora interpreta ao lado do rapper italiano Fred de Palma, a artista fez um storie comentando a ausência do ator: “Michele Morrone não veio ao meu show, infelizmente“, lamentou.

