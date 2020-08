Casal de idosos morre de coronavírus no mesmo dia após 56 anos juntos

O casal Francisco Paulo de Souza, de 79 anos e Eda Mary Jordão de Souza, de 76 se despediu quase ao mesmo tempo nesta sexta-feira (14) após 56 anos juntos. Os dois estavam internados na UTI de um hospital particular em Palmas, em leitos lado a lado, com o novo coronavírus. Ele morreu durante a madrugada e ela algumas horas depois, no começo da tarde.