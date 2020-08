Energisa Acre realiza segundo mutirão para renegociação de dívidas neste sábado

A Energisa Acre promove neste sábado (22) mais uma edição do mutirão de atendimento digital voltado para inadimplentes com a empresa. Por meio do Whatsapp, é possível negociar parcelamentos e condições especiais para quitar as dívidas com a companhia.

A ação vai até as 16h. A Gisa, atendente virtual da distribuidora, está pronta para guiar os usuários interessados.

“Vale ressaltar que as medidas são voltadas para consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências, zona rural, baixa renda e pequenos comércios”, informou a empresa.

O link para acessar o atendimento é https://linktr.ee/energisaa. Após clicar, é preciso escrever “Sim” na opção que aparece no chat.

