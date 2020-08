Ex-atriz de Malhação revela que trabalhou em loja após sair da tevê

Thais Vaz, que viveu a personagem Flávia em Malhação (2004), contou que não consegue voltar à televisão e precisou trabalhar como vendedora de loja.

A atriz fez as revelações para a jornalista Lisa Gomes. Após ficar seis anos fora da TV, Thais Vaz, relata que tentou voltar e não conseguiu.

“Muitas pessoas perguntam quando vou voltar para televisão, mas isso é uma coisa que não depende da gente, tô aqui batalhando pra conseguir uma oportunidade porque é um mercado muito disputado”, pondera.

“Todo ano faço meu cadastro lá na Globo. A gente sempre quer e procura trabalhar, mas realmente é difícil porque você não vira mais novidade. Aí eu entendi que o bicho pega, que não é fácil”, continua.

A atriz também confessou não ter ganhado muito dinheiro na época de Malhação. Por isso, precisou arranjar outras formas de se sustentar.

“Trabalhei em lojas depois, ganhei mais dinheiro trabalhando em loja, distribuindo filipetas, porque não sou de uma família que me banca. Trabalho desde os meus 17 anos e a gente tem que parar com esse preconceito de que ator tem que ficar em casa esperando o telefone tocar. Eu precisava pagar minhas contas, eu fiz muitos trabalhos sem ser como atriz, fui morar fora, morei na Califórnia, morei na Europa, estudei francês, inglês, tudo com meu dinheiro de trabalhar em lojas. Como atriz, foi a carreira que me deu menos dinheiro”, revela.

Como vendedora, Thais chegou a atender ex-colegas de profissão e produtores da Globo que a ignoraram.

“Já encontrei com produtor de elenco na loja e a pessoa não gostar muito, às vezes tinha gente que reconhecia… você precisa se virar, você precisa comer, se vestir… eu fui pra São Paulo pra tentar publicidade e também não era fácil, fazia muito teste e não pegava nada e tive que trabalhar em loja. Chegou um ponto que eu já não estava aguentando mais”, lembra.

