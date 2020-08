Filha do cantor Belchior e namorada são presas ao confessar assassinato

Nesta quinta, Jaqueline e Isabela foram à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) com as advogadas (veja, abaixo, o que dizem as defesas). As advogadas disseram que as clientes se entregaram espontaneamente com a intenção de esclarecer como ocorreu o crime e de colaborar com a polícia. Também alegaram que a criança não estava presente no momento do crime.