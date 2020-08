Gladson anuncia construção de viaduto e corredor de ônibus na Av. Ceará; veja maquete

No início da noite deste sábado (29), o governador Gladson Cameli publicou em sua página no Facebook, a maquete eletrônica da obra de melhoramento do tráfego na principal avenida de Rio Branco, a Ceará, no trecho entre a Floriano Peixoto e Quarta Ponte. “No total, serão 1.700 m de intervenção na avenida”, informou o gestor.

O que mais chamou a atenção dos internautas é a construção de um viaduto.

“Com investimento de R$ 20 milhões, os principais serviços executados serão a construção de viaduto na Av. Getúlio Vargas e corredor exclusivo de ônibus”, finaliza a postagem.

Veja:

