Ilderlei entrega cestas básicas no Croa para famílias afetadas pela pandemia

O Prefeito Ilderlei esteve pessoalmente no local, ele destacou a importância da colaboração com as famílias neste período

Pelo 3º mês consecutivo, o Prefeito Ilderlei Cordeiro entregou na manhã desta sexta-feira (07) cestas básicas para as famílias afetadas pela pandemia do Covid-19, na Comunidade Croa, na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Os moradores que sobrevivem do turismo na região ficaram impossibilitados de trabalhar durante este período.

O representante da comunidade, Pedro Lima, agradeceu o empenho da gestão, com o olhar voltado para as famílias.

“Agradeço o prefeito e toda sua equipe , pois nós não podíamos receber turistas nesse período, estávamos com dificuldades, e a prefeitura veio para nos ajudar, com a entrega das cestas básicas”, destacou.

PUBLICIDADE

O Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel, explicou que a prefeitura está fazendo a mesma parceria com várias entidades.

“Queremos agradecer a pareceria da comunidade e dizer que enquanto essa pandemia estiver acontecendo estaremos sempre presentes ajudando. Acreditamos que esse período vai passar, e o Croa sendo um dos pontos turísticos mais importantes da região, o povo vai voltar a viver do turismo, é o que queremos”, enfatizou Aldemir.

O Prefeito Ilderlei esteve pessoalmente no local, ele destacou a importância da colaboração com as famílias neste período.

“Aqui no Croa não tem sido diferente, nosso trabalho, empenho, carinho e dedicação, para essas pessoas que dependem além da agricultura também do turismo, que infelizmente ficou em uma situação delicada neste período. Estamos trazendo esse braço forte e mão amiga com esse apoio alimentar que é fundamental”, finalizou o prefeito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários