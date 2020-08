Seminário online da Ufac discute arte no contexto do isolamento social

O objetivo do seminário é refletir sobre modos de fazer e fruir arte no contexto do isolamento social

O grupo de pesquisa em Tecnologias Educacionais Inovadoras para a Amazônia (Teia) e o programa de pós-graduação em Artes Cênicas, da Ufac, realizam o 4º Seminário Arte e Educação, com o tema “Arte em Tempos de Relações Remotas”. O evento ocorre na modalidade on-line em 29 e 30 de outubro.

O objetivo do seminário é refletir sobre modos de fazer e fruir arte no contexto do isolamento social, considerando implicações causadas pela pandemia do novo coronavírus, aprofundando questionamentos tais que: Como fazer/fruir arte mediada pela internet? Como garantir o acesso à arte a despeito das desigualdades? Como desenvolver práticas artísticas significativas em relações remotas?

A comissão organizadora do evento propõe a apresentação de trabalhos que contribuam para o avanço na dimensão teórica, prática e de políticas que promovam o acesso à arte, ainda que em contexto pandêmico. O prazo para submissão de trabalhos termina em 15 de setembro. Confira o edital com a chamada de trabalhos.

