Site nacional diz que Ratinho é “dono do Acre” e pode “derrubar fortuna de Silvio Santos”

Um dos apresentadores mais populares da televisão brasileira foi chamado de “dono do Acre” pelo site TV Foco. Carlos Roberto Massa, conhecido popularmente como Ratinho, é um dos maiores empresários da atualidade e possui um verdadeiro império.

A declaração do site veio após o apresentador declarar que possui 200.000 hectares de terras no estado, além de autorização para desmatar. “O apresentador, que comanda um dos programas de maior audiência no SBT, detém de uma grande fortuna e pode deixar Silvio Santos para trás […] No auge de seus 64 anos, o veterano continua com muita energia para trabalhar, sempre dando o melhor de si”, disse um trecho.

PUBLICIDADE

Na ocasião, Ratinho disse que só não começou a explorar madeira em sua propriedade no Acre porque não tem parceiros. “Eu tenho bastante fazenda. A maior é no Acre: 200.000ha. Lá eu não estou cultivando nada, porque lá é floresta, mas se eu quiser tirar madeira, eu posso tirar, porque tenho autorização para tirar dentro da lei. Eu não comecei a tirar madeira porque eu não achei um parceiro que vá tirar madeira”, explicou o veterano.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários