Rita Cadillac se irrita com ataques na Web: ‘Peçam foto pelada para a mãe’

Não importa o assunto. Basta Rita Cadillac dar qualquer opinião na web, sempre aparecem pessoas pedindo para que ela mande fotos nuas. Cansada, a atriz desabafou.

“Não irei tolerar desrespeito comigo. Eu mereço respeito. Irei bloquear quem vier de gracinha. Outra coisa, peçam foto pela para a mãe”, escreveu Rita no Twitter.

PUBLICIDADE

A ex-chacrete não faz mais filmes pornográficos desde 2008, quando passou a acumular participações especiais em novelas e séries. A última vez que esteve no ar foi em “Autoposto”, do Comedy Central, exibido no primeiro semestre de 2020.

Rita também tem investido na carreira de apresentadora, comandando um programa de entrevistas em seu canal no Youtube.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários