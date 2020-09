A Fazenda estreia com boa audiência e liderança na medição prévia

A estreia da 12ª temporada de “A Fazenda” registrou 13,3 pontos de média e pico de 14,5 na pesquisa prévia da Grande São Paulo. Esses números deixaram a Record na vice-liderança do horário, com mais que o dobro do público do SBT. O reality não venceu a Globo na média, mas permaneceu 19 minutos à frente da reprise de “Tapas & Beijos”.

O confronto Globo x Record foi marcado pela estratégia do estica-estica. Prevista para as 22h30, “A Fazenda” só emergiu às 22h50, quando “Fina Estampa” cedeu espaço para “Amor & Sorte”. A minissérie estrelada por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres garantiu a liderança nos quase 40 minutos de duelo com Marcos Mion. Não conseguiu, porém, conservar toda a audiência da novela.

A expectativa pela estreia de “A Fazenda” mexeu com os índices de vários canais e programas. “Jesus” conseguiu picos de mais de 10 pontos. O “Masterchef”, que rivalizava com o SBT pela vice-liderança, levou um tombo e tanto: não passou dos 2,4 pontos até 0h00. A RedeTV!, coadjuvante na faixa noturna, encolheu um pouco mais: oscilou entre 0,4 e 0,6 ponto com “Luciana by Night” – justiça seja feita, Gimenez é vítima do fenômeno “Trace Trends”, que raramente dá 1 ponto na região.

Em São Paulo, um ponto de audiência representa 74.987 domicílios e 203.309 indivíduos. É o mercado mais importante do país, com 28,8% de influência sobre o Painel Nacional de Televisão.

