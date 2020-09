Adolescente de 17 anos tenta atravessar rio Purus, em Sena, e morre afogado

Bombeiros encontraram o corpo de Antônio José a cerca de 15 metros do local do acidente

O que era para ser uma simples diversão com amigos terminou em tragédia na manhã de domingo (20) quando o jovem Antônio José Souza dos Santos, de 17 anos, se afogou e morreu ao tentar atravessar o rio Purus, em Sena Madureira, interior do Acre.

Na noite anterior, o adolescente tinha participado de uma festinha com amigos. No dia seguinte, eles foram tomar banho no manancial, na localidade conhecida como Praia do Paus, e se afogou ao tentar atravessar o Purus para encontrar os colegas do outro lado.

Após uma hora e meia de buscas, mergulhadores bombeiros encontraram o corpo de Santos a cerca de 15 metros do local do afogamento.

Ainda não foi divulgada a causa exata do acidente. O 2º tenente Gustavo Marinho informou que uma das possibilidades pode apontar para câimbras.

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

