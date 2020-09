Avião com candidato do PT tem princípio de incêndio no ar em Marechal Thaumaturgo 

Na tarde desta quarta-feira (30), o candidato a prefeito de Marechal Thaumaturgo (PT), Itamar de Sá, passou por momentos de pânico em um avião em Marechal Thaumaturgo. Os tripulantes passam bem.

Segundo informações, o candidato estava na companhia de sua esposa, filhos e outros 4 passageiros. O avião estava com destino à cidade de Cruzeiro do Sul, quando de repente o painel central da aeronave começou a pegar fogo na frente do lugar do copiloto.

Em seguida, os passageiros conseguiram apagar o fogo que durou cerca de 25 minutos. Nas suas redes sociais, Itamar de Sá relatou que foi salvo por Deus.

“A mão do Divino Pai nos sustentou. Nossas vidas ficaram marcadas, nessa tarde do dia 30. O avião em que viajávamos sofreu um curto-circuito que provocou um incêndio na parte elétrica do painel. Abundante fumaça tóxica logo invadiu o interior da aeronave”, disse.

