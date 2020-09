Bandidos entram em residência no Santa Inês, fazem a limpa e levam até pitbull

Quando Adval Junior retornou do trabalho, por volta das 5h da manhã de quinta-feira (17), sentiu falta da recepção calorosa do seu pitbull Iron, de apenas oito meses. O jovem garçom logo suspeitou de algo estranho. Ao entrar em casa, teve sua intuição confirmada.

Junior se deparou com o ambiente revirado e notou que vários objetos haviam sumido. Ao chamar pelo seu animal, percebeu que ele também foi levado pelos ladrões.

PUBLICIDADE

A residência havia ficado sozinha por cerca de 12 horas. A mãe de Junior se encontrava em uma viagem para a vizinha Porto Velho, enquanto o filho saiu para trabalhar em um estabelecimento noturno. Foi nesse tempo que os bandidos fizeram a limpa na casa, levando TV, botijão de gás, liquidificador, micro-ondas, caixa de som, entre outros objetos.

“Tenho certeza que o cachorro foi levado pelos bandidos, porque ele não foge de casa, além de que é muito manso, pois ainda é um filhote”, afirma Junior. Ele disse que o vizinho chegou a ouvir os latidos do animal.

Adval tem esperanças de reencontrar o bicho de estimação. Uma publicação no Twitter pedindo ajuda para localizar o pitbull já tem quase 400 compartilhamentos. “Choro todos os dias”, disse o garçom.

Iron tem pelos marrons, leves rajadas tigradas na região do quadril e um peitoral branco. Quem tiver notícias do paradeiro do animal pode entrar em contato com Junior pelo telefone 99220-3812.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários