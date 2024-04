Como trancar conversa no WhatsApp? Saiba usar recurso no Android e iPhone

Trancar uma conversa no WhatsApp, aplicativo compatível com os aparelhos Android e iPhone (iOS), é um procedimento simples que ajuda a garantir maior privacidade contra os curiosos e prevenir o acesso de terceiros. Esta funcionalidade permite que os usuários selecionem conversas que desejam tornar mais privadas, em um campo separado, onde o acesso só é possível com o uso de uma senha biométrica, facial ou mediante um código. O procedimento também pode ser desfeito a qualquer momento, o que faz com que ao chat retorne para a tela principal do mensageiro. Nas próximas linhas, saiba como trancar e destrancar um bate-papo no WhatsApp.

Como trancar conversa no WhatsApp

No Android, ao abrir o WhatsApp, pressione uma conversa e toque no ícone de “Mais”, representado por três pontinhos, para clicar em “Trancar Conversa”. Após isso, basta tocar em “Continuar” para o bate-papo ser trancado com o uso de senha biométrica, facial ou mediante um código secreto.

Para trancar uma conversa no WhatsApp do iPhone, deslize o bate-papo desejado para o lado esquerdo da tela. Em seguida, toque em “Mais” e vá em “Trancar conversa”. Por fim, basta selecionar “Continuar” para bloquear o chat com biometria.

Procedimento de trancar conversas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como destrancar conversa no WhatsApp

Para destrancar uma conversa no Android, siga até o campo “Conversas trancadas”, que ficará na parte superior do mensageiro. Caso ele não apareça automaticamente, basta fazer o movimento de deslizar a tela para baixo. Em seguida, pressione o chat que quer destrancar e clique nos três pontinhos para tocar em “Destrancar conversa”. O procedimento final também irá exigir a utilização de senha. O app na versão Android não permite prints.

No iPhone, será necessário arrastar o chat desejado para a esquerda. Em seguida, toque na opção “Mais” e selecione “Exibir conversa. A ação é imediata e leva a conversa de volta à tela inicial do WhatsApp.