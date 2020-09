Cabra invade viatura, come a papelada e derruba policial; assista ao vídeo

Uma policial do estado americano da Geórgia recebeu, recentemente, um visita surpresa nesta sexta-feira (11): uma cabra dentro da viatura . A agente se viu em uma situação bizarra depois que foi a uma residência para entregar alguns papéis e, ao voltar, encontrou o animal dentro do carro, mastigando , tranquilamente, uma papelada guardada lá.

De acordo o Gabinete do Xerife do Condado de Douglas, a policial explicou que, “devido ao número de casas que visita diariamente, costuma deixar a porta do veículo aberta, porque tem que se abrigar , dentro da viatura, ao fugir de cães ferozes .”

Imagens de uma câmera acoplada no seu uniforme a mostram tentando espantar a cabra e recuperar os papéis que ela mastigava. A certa altura, a agente chega a ser derrubada ao chão , embora o departamento de polícia dissesse que ela não sofreu nenhum ferimento. “No final do dia, todos nós rimos um pouco disso e esperamos que vocês também!”, escreveu o departamento de polícia, ao compartilhar o vídeo no Facebook.

