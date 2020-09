Concurso CRESS AC: edital e inscrição

Concurso CRESS AC (Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região, no Acre): aberto edital 1/2020 para a reposição de vagas de Agente fiscal

O Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região lançou seu novo edital (nº 1/2020 – concurso CRESS AC)! As inscrições ficam abertas até o dia 09 de novembro de 2020 pelo site do Instituto Quadrix. Acompanhe abaixo todas as informações de que necessita para participar.

São ofertadas 5 vagas para o cargo de Agente Fiscal, que tem jornada de 30 horas semanais. O salário é de R$ 2.507,98 mais os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação de R$ 401,30;

Vale-transporte de R$ 110,61;

Outros benefícios em vigor na época da admissão.

Os servidores contratados serão lotados na cidade de Rio Branco, no estado do Acre.

Requisitos e atribuições do concurso CRESS AC

O cargo de Agente Fiscal é exclusivamente voltado para quem tenha formação específica em Serviço Social, com registro ativo no próprio Conselho.

Algumas das atribuições desses servidores são: executar a Política Nacional de Fiscalização do concurso CFESS/CRESS; assessorar a direção do conselho; subsidiar a direção de pautas dos veículos de comunicação, avaliando seu conteúdo.

Agentes Fiscais ainda elaboram o plano anual de ação da Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI), prestam esclarecimentos a qualquer interessado sobre denúncias éticas, desagravos e exercícios sem registro, além de fazem dezenas de

outras atividades dentro do Conselho.

Veja como se inscrever e quanto pagar

Com um custo de R$ 65,00, os candidatos podem se inscrever acessando o site da banca até o dia 09 de novembro de 2020.

Quaisquer dúvidas que os interessados tiverem poderão ser sanadas na central de atendimento ao candidato do Instituto Quadrix.

Detalhes sobre a prova objetiva do concurso CRESS AC

A prova objetiva do certame do Conselho terá um caráter eliminatório e classificatório, estando prevista para ser aplicada no dia 06 de dezembro de 2020.

Serão 120 questões de CERTO ou ERRADO distribuídas da seguinte forma: 40 de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos.

Os casos de empate serão decididos pelos seguintes critérios:

idade igual ou superior a 60 anos;

maior nota de conhecimentos específicos;

maior nota de conhecimentos básicos;

maior nota de conhecimentos complementares;

maior idade;

tiver exercido a função de jurado.

O que estudar para as provas do Concurso CRESS AC

Língua portuguesa;

Noções de informática;

Raciocínio lógico e matemático;

Legislação e ética na administração pública;

Noções de direito administrativo;

Conhecimentos específicos de Agente Fiscal: resoluções, normas diversas, código de ética, códigos processuais, diretrizes e um conjunto extenso de outros temas, que podem ser lidos detalhadamente no edital.

Sobre o Instituto Quadrix

O Instituto Quadrix, banca responsável por organizar e executar o concurso CRESS AC, tem 23 anos de experiência em organização de concursos e seleções. Diversos certames na área de Conselhos Profissionais são executados anualmente por essa instituição.

Nos últimos anos, o Instituto atendeu mais de 300 órgãos e empresas e realizou mais de 500 concursos públicos pelo Brasil.

Sobre o CRESS AC

O Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região é uma entidade de personalidade jurídica de direito público, com jurisdição no estado do Acre.

O Conselho Regional é dotado de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal de Serviço Social e tem como objetivo disciplinar, orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social.

Além disso, o conselho é responsável por expedir carteiras profissionais e cédulas de identidade para os Assistentes Sociais inscritos, bem como certificados de registro para empresas na área.

Será responsável também por coordenar a realização do encontro descentralizado na área de atuação e manifestar a ética e política nos organismos públicos e privados em matéria de Serviço Social.

