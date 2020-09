Doutora Juliana se diz inocente e confiante na justiça: “Seja feita a vontade de Deus” 

"Eu não vou me esconder. Sou honesta e desafio qualquer um sobre as irregularidades"

Na sessão remota desta terça-feira (22), a deputado estadual Juliana Rodrigues (Republicanos) usou o tempo da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), para falar acerca do julgamento que será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tarde desta terça para decidir sobre o mandato da parlamentar e do pastor e deputado federal Manoel Marcos.

Juliana disse que vem sendo vítima de injustiça desde o início do mandato. Ela ainda faz críticas aos adversários. “Estou até agora aqui. Eu não vou me esconder. Sou honesta e desafio qualquer um sobre as irregularidades. Eu agradeço a todos. Se Deus permitir vamos permanecer até o final do mandato. Seja feita a vontade de Deus”, declarou falando que não guarda rancor em seu coração.

