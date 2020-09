Edição comemorativa de carro que deu título a ex-F1 Zanardi é vendida por mais de R$ 1 milhão

O modelo, projetado apenas em 51 exemplares, recebeu o total de 34 lances em leilão antes de ser vendido pelo valor milionário. A edição em questão é de 1999 e tinha apenas um proprietário anterior, com total de 12 mil milhas registradas, e ainda vinha com manual do proprietário e um conjunto de assentos de couro.

Outro diferencial do modelo NSX arrematado no leilão é a pintura externa, que foi inspirada nas cores dos campeonatos de Zanardi. Além disso, uma assinatura do piloto está inscrita em uma placa de aço que fica dentro do carro.