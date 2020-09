Horóscopo do dia: confira o que astros reservam nesta segunda para seu signo

ÁRIES

As atividades comuns da rotina, bem como as complexas e incomuns, são sua fonte de prazer hoje, durante a conjunção de Lua e Vênus. Você pode procurar ser mais estimulado para usar sua criatividade, aproveitando o que o período oferece de melhor para ficar mais satisfeito com sua vida.

PUBLICIDADE

TOURO

Superar problemas de relacionamento e regenerar as conexões pelos pontos em comum fazem o amor se manifestar na família. Com o encontro de Lua e Vênus, você tem disponibilidade para ajudar as pessoas que mais estima no que elas mais precisam. Aproveite também o prazer consigo mesmo.

GÊMEOS

As relações, as parcerias e sua imagem no meio social estão em um bom momento porque você fica mais carismático, devido o encontro de Lua e Vênus. Você tende a interagir mais, preferencialmente pela internet, então esteja consciente das palavras e da forma que se expressa.

CÂNCER

Cuide da aparência, viva o prazer e a qualidade de vida, inclusive junto com familiares, já que Lua encontra Vênus na casa material. Suas atitudes bondosas são fruto da solidariedade que se manifesta. Mas não é hora de gastar dinheiro com o que não é necessário, cuidado com as finanças.

LEÃO

Você segue rumo ao êxito com determinação porque sabe quem é e no que contribui. É importante para você uma performance de alta qualidade, e você fica mais exigente. Só não seja superficial nos julgamentos, aprofunde-se primeiro, como orientam a conjunção entre Lua e Vênus.

VIRGEM

Momento que você se reconecta com suas capacidades diante dos problemas que se apresentam, elevando o nível de sua autoestima e levando você a ser mais reconhecido. Lua e Vênus em conjunção na casa da crise também orienta a olhar para quem necessita de suporte para oferecer.

LIBRA

O espírito de companheirismo desperta em você e enriquece as conexões com as pessoas queridas, enquanto Lua se encontra com Vênus na casa dos amigos. A pureza e a ingenuidade se manifestam e trazem um ar jovem para si. Nutra as amizades, preferencialmente pela internet.

ESCORPIÃO

A criatividade ativada na administração das atividades da rotina junto com suas aptidões são frutos do encontro de Lua e Vênus na casa do ofício. Você dá tudo que tem para oferecer de si mesmo para objetivos importantes, atuando com alegria na direção do seu propósito e para um mundo melhor.

SAGITÁRIO

Seu intelecto e sua espiritualidade se ampliam por meio de certas atitudes inspiradas pelo encontro de Lua e Vênus. Suas relações, opiniões e decisões são permeadas por seu equilíbrio emocional ativado. A criatividade é elemento-chave desse processo, o que leva você a inovar.

CAPRICÓRNIO

Fase auspiciosa para interagir com as pessoas e formar parcerias para projetos próprios, com distanciamento social. Como seu poder de atração aumenta por causa da conjunção de Lua e Vênus, até mesmo ganhos financeiros instantâneos podem acontecer porque você sabe com quem se associar.

AQUÁRIO

As pessoas com quem convive e de que mais gosta são as que ganham sua atenção e amor, pois Lua se encontra com Vênus na casa das relações. Elas querem ficar perto de você porque se torna mais simpático e disponível para trocar suporte com elas, o que contribui muito com a vida de todos.

PEIXES

Como Lua se encontra na casa da rotina com Vênus, use o momento para dar atenção para questões do bem-estar e do prazer no cotidiano. Sua autoestima cresce à medida que você cuida da aparência. Seus talentos e aspirações pessoais se manifestam por meio da criatividade em ação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários