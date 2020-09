Jorge Jesus revela que pandemia motivou sua saída do Flamengo

Jesus lamentou a perda o Mundial de Clubes. O treinador manifestou o desejo de ainda poder disputar e vencer a competição, além da Liga dos Campeões. E ainda não descartou um retorno ao time brasileiro. Me falta ganhar uma Champions e ser campeão do mundo. Com o Flamengo foi por pouco, perdemos a final com o Liverpool. Nunca mais esquecerei o Brasil. E não posso dizer, hoje, que vou acabar a carreira em Portugal. Se ainda vou para o estrangeiro outra vez? É a minha vida, a minha carreira, nunca se sabe”, afirmou Jorge Jesus.

PUBLICIDADE

O ex-comandante do rubro-negro contou qual o principal motivo de sua saída do Flamengo. “Houve fatores que fizeram que tomasse esta decisão. Primeiro, a pandemia . Segundo, o projeto que o presidente do Benfica me apresentou. Trabalhei seis anos com ele, é o presidente que melhor me conhece e o presidente que melhor conheço. Me apresentou um projeto vencedor, de dimensão elevada. Achava que ficaria mais um ano no Brasil e só ele é quem podia me convencer”, revelou à emissora TVI.

Flamengo e Jorge Jesus conquistaram cinco títulos na passagem do português pelo clube carioca. Ao todo foram 43 vitórias sob o comando de Jesus.