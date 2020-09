Mãe de Sylvester Stallone, Jackie Stallone, morre aos 98 anos de idade

A notícia da morte da mãe do ator foi confirmada na última segunda-feira (21/09) por seu outro filho, o cantor Frank Stallone

Aos 98 anos de idade veio a falecer a mãe do ator hollywoodiano Sylvester Stallone. Além do título de ser mãe de uma grande celebridade, Jackie Stallone fez uma pequena participação no reality show Big Brother dos Estados Unidos, em 2005.

A confirmação da morte de Jackie veio nesta última segunda-feira (21/9), por meio da rede social de seu outro filho, o cantor Frank Stallone, o qual colocou a seguinte mensagem: "dormindo, como ela desejava", escreveu descrevendo a forma como sua mãe faleceu. Todavia, a causa da morte não foi revelada. Ao longo de seus 98 anos de idade, Jackie teve três casamentos e três filhos e uma filha. Esta última chamada Toni D'Alto veio a falecer em 2012.

