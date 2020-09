Mara Maravilha e o noivo, Gabriel Torres, testam positivo para a Covid-19

A artista não contou se o filho do casal, Benjamin, de 2 anos, também está com a doença

A apresentadora Mara Maravilha, de 52 anos, e seu noivo, Gabriel Torres, de 31, testaram positivo para o novo coronavírus. A artista não contou se o filho do casal, Benjamin, de 2 anos, também está com a doença. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do portal O Dia.

À revista Quem, Mara comentou: “Estamos precisando da cura da Covid-19 e de outras incalculáveis enfermidades, mas principalmente necessitamos de amor ao próximo e não de discursos teóricos de empatia. Hoje estarei na live do Programa Silvio Santos pelo SBT on-line comandada por Patrícia Abravanel e irei falar exatamente tudo”. PUBLICIDADE Maravilha participa do Jogo dos Pontinhos, que irá ao ar nesta quarta-feira (30/9) no canal do YouTube do programa Silvio Santos. Mara usou suas redes sociais para comentar supostas indiretas para Eliana, Angélica e Xuxa. O trio se encontrou no último domingo (27/9) e deixou a apresentadora fora da reunião. “Disse Albert Einstein: ‘Penso noventa e nove vezes e nada descubro; deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio – e eis que a verdade se me revela’. Nunca imaginei que o meu silêncio seria uma tese! E a todos que nos amam tranquilizo: que nós, eu meu filho Benjamim, meu companheiro Gabriel Torres e a nossa auxiliar Delvania estamos muito bem, graças a Deus!!! #sororidade #sabedoria #maramaravilha #mulheresmaravilhosas @sbtonline @linhafinaoficial”, escreveu ela na rede social.

