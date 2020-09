Na Acisa, Roberto Duarte recebe propostas para serem incluídas no Plano de Governo

Roberto citou que foi o primeiro pré-candidato que procurou as instituições representativas do setor

A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) entregou na manhã desta terça-feira, 9, ao pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte, documento com propostas do setor para serem incluídas no Plano de Governo para os próximos quatro anos. Participaram do encontro a presidente da instituição, Síglia Abrahão, e representantes da diretoria.

“Agradeço a visita do Roberto Duarte. Na semana passada encaminhamos a proposta por e-mail e hoje fazemos questão de alinharmos alguns pontos. A nossa cidade precisa avançar. Os empreendedores estão precisando de uma gestão que apoia quem gera emprego e renda”, disse Síglia Abrahão.

PUBLICIDADE

Durante a reunião, Roberto Duarte citou que foi o primeiro pré-candidato à Prefeitura Municipal de Rio Branco que procurou as instituições representativas do setor produtivo buscando propostas para serem incluídas em seu Plano de Governo.

Roberto Duarte agradeceu as sugestões apresentadas e aproveitou a oportunidade para entregar, também, um documento com a análise em relação a cada proposta dos empresários. “Estou me comprometendo com vocês de que, caso seja eleito, faremos uma gestão baseada em muito diálogo. Sempre defendi a iniciativa privada. E, agora não será diferente. Toda proposta que traga benefícios para a população e que privilegie quem gera emprego e renda, eu darei destaque”, salientou Roberto Duarte.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários