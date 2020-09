Prateleira da Starbucks em supermercado no AC decepciona e vira piada no Twitter

Ao contrário do que muitos pensavam, não foi inaugurado um quiosque da franquia

O que era sonho virou decepção e muita comédia no Twitter. Após o supermercado Mercale fazer mistério sobre a venda de produtos de uma franquia alimentícia internacional, muitos clientes passaram a especular que se tratava da Starbucks, especializada em bebidas com cafeína. Errados não estavam.

Porém, ao contrário do que muitos pensavam, não foi inaugurado um quiosque da franquia nas dependências do empreendimento, mas sim uma prateleira com cápsulas e pacotes de café para se fazer em casa.

PUBLICIDADE

O Mercale chegou até mesmo a cobrir a gôndola com um pano preto e fazer live durante a inauguração, o que aumentou ainda mais a ansiedade do público e, consequentemente, a decepção de alguns.

Cientes que não seria desta vez que teriam os famosos milk shakes cafeinados feitos na hora, os jovens rio-branquenses foram para as redes sociais rirem de si mesmos.

Um usuário do Twitter chegou a invocar o saudoso jornalista acreano José Chalub Leite:

A história toda sobre o Starbucks do Acre só me faz pensar na frase do José Chalub Leite: Tão Acre — yuri (@ympus) September 15, 2020

Até a diva pop Madonna não quis ficar por fora do assunto:

Tá aí o quiosque do starbucks que vcs falaram que ia abrir KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xWL2ZkRyT5 — Criff (@cliffcaralho) September 14, 2020

O que seria do mundo sem os sonhadores, não é?

Vou lá pra Starbucks que abriu aqui no Acre, ficar lendo um livro bem indie, esperar uma moça vir falar comigo perguntando "nossa que livro interessante, sobre oque é?" Aí vou chamar ela pra sentar E É ISSO ESSE É PLANO IGUAL LI NOS LIVROS DO JOHN GREEN — Sam (@ImCigarettes) September 15, 2020

O episódio da novela Tão Acre teve audiência até em São Paulo:

A melhor coisa que aconteceu no meu dia foi acompanhar a inauguração do Starbucks no Acre. Eu AMEI demais — veris (@veriveriis) September 15, 2020

Pode esperar sentada, Daenerys:

A gente não toma frapuccino, mas pelo menos se diverte:

A lenda Starbucks no Acre proporcionou um dos melhores dias da rede social Twitter. Só por isso já valeu. — Tenha Santa Paciência (@mininodopurezin) September 15, 2020

[Foto de capa: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários