Primavera: O que é o equinócio, que marca o início da estação nesta terça

No verão, o planeta está mais inclinado em direção o sol e no inverno, mais afastado dele.

O que acontece no Equinócio?

Durante um equinócio, nenhum dos polos da Terra está inclinado em relação ao Sol — com isso, os raios solares incidem sobre a Linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios.