Mulher é detida com drogas e bilhete de contabilidade do tráfico em Rio Branco

Vanessa Silva Ferreira (26) foi detida pela Companhia GIRO na noite desta quarta-feira (1) em Rio Branco. Com ela, a polícia apreendeu 35 pedras de crack e um bilhete contendo parte da contabilidade do tráfico.

De acordo com informações da polícia, o local conhecido como Beco Brasiléia, no bairro da Base, é frequentemente movimentado por usuários de entorpecentes, abrigando uma “boca de fumo”. As rondas na região são constantes devido ao tráfico e consumo de drogas.

Ao avistarem os policiais do GIRO, Vanessa tentou disfarçar, mas estava acompanhada de um usuário de entorpecentes conhecido na área, que costuma passar longas horas consumindo drogas no local.

Durante a revista pessoal, a polícia encontrou na bolsa de Vanessa as 35 pedras de crack, além de um bilhete com os nomes e quantidades de pedras vendidas fiado, ou seja, sua contabilidade de quem estava devendo.

Ela recebeu voz de prisão e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O homem, usuário, também foi conduzido à Defla como testemunha.