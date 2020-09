Série D: Atlético Acreano “namora” o técnico Everton Goiano

O experiente técnico Everton Goiano pode ser a novidade no comando técnico do Atlético Acreano para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O presidente celeste Elison Azevedo não confirmou a contratação do profissional, mas não negou que existe uma negociação em aberto entre o treinador e o vice-campeão acreano desta temporada.

Everton Goiano já dirigiu o Rio Branco em várias competições nacionais e o último clube do profissional foi o Potiguar-RN. Na equipe nordestina ele ficou apenas três jogos e acumulou duas derrotas (ABC e América) e um empate (Palmeiras).

O Galo Carijó, após a saída do técnico Carlos Junior, está sendo orientado pelo auxiliar técnico Adriano Louzada, ex-jogador do clube, mas com passagem por várias equipes do futebol brasileiro e Porto-POR.

Estreia

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a estreia do Atlético Acreano na disputa da Série D para o próximo domingo (20), no estádio Biancão, às 16h (de Brasília) contra o Ji-Paraná.

Regulamento

O Campeonato Brasileiro da Série D será composto por 64 clubes divididos em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, quando os jogos passam a ser eliminatórios até a decisão. O Galo Carijó está inserido no grupo 1, ao lado de Bragantino-PA, Fast-AM, Galvez, Independente-PA, Ji-Paraná-RO, Rio Branco-AC e Vilhenense-RO.

