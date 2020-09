Vanusa tem melhora e respira sem ventilador, mas segue internada em UTI

No boletim, a equipe médica do Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que ela “se encontra consciente, com quadro clínico estável e respirando espontaneamente com cateter de oxigênio.”

Vanusa, de 73 anos, foi hospitalizada em 7 de setembro por conta de problemas respiratórios e retenção de líquidos. Desde o dia 12, ela está na UTI.

Ela havia sido entubada na terça-feira (22/9), dia de seu aniversário, após ter uma piora no quadro respiratório.

Segundo o filho Rafael Vanucci, Vanusa sobre de demência.