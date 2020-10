Câmara de Rio Branco continua com sessões duas vezes na semana durante a campanha

O início da campanha eleitoral não vai alterar, pelo menos por hora, a rotina de trabalho dos 17 vereadores da capital. As sessões remotas às terças e quintas-feiras continuam, sempre às 8h30, e podem ser acompanhadas ao vivo no canal no YouTube da Câmara Municipal de Rio Branco.

Uma proposta de sessão presencial três vezes por semana está sendo avaliada pelos parlamentares e pode entrar em vigor antes do pleito.

Os encontros na sede do parlamento mirim foram interrompidos em março por conta da pandemia de coronavírus.

Quinze vereadores estão em campanha para a reeleição no dia 15 de novembro.

