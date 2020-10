Campanha “Conexão do bem” vai beneficiar crianças e idosos em vulnerabilidade social

Lançada nesta terça-feira (27), a campanha ‘Conexão do bem’ é uma realização da Defensoria Pública do Estado (DPE/AC), em parceria com o Sebrae no Acre, Associação dos Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Federação do Comércio do Acre (Fecomércio/AC) e Rede Amazônica. A atividade é alusiva ao Dia Internacional do Idoso e ao Dia das Crianças, celebrados neste mês de outubro.

O diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, destacou a importância da instituição participar de ações sociais. “É através desse gesto de doação, e não só de alimentos, mas também de produtos de higiene pessoal, que a gente vai promover mais saúde. E com saúde a gente promove vida, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. O Sebrae está muito feliz em participar dessa campanha. Vamos ajudar quem mais precisa.”

A programação, que integra a 11ª edição do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, conta com atendimento jurídico e social, live solidária com arrecadação, além de campanha de doação. De acordo com a defensora geral do Estado, Roberta Caminha, serão realizados atendimentos remotos, especialmente às crianças, aos adolescentes e aos idosos em situação de vulnerabilidade.

“Esse projeto já atendeu mais de 37 mil pessoas com o apoio de vários parceiros. Nesse ano, apesar de atípico em razão da pandemia, a gente não poderia ficar parado. Essa campanha vem com o propósito de fazer com que toda a sociedade se solidarize, para que a gente possa contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas, além de levar esse apoio às instituições tanto da capital, quanto do interior do nosso estado”, declarou.

A live solidária está prevista para o dia 6 de novembro, às 18h, no canal do Sebrae no Acre, no YouTube. Além de buscar sensibilizar a sociedade acreana, será um momento de entretenimento com programação musical, atividades lúdicas, apresentações e presença das instituições parceiras da iniciativa. Os pontos de arrecadação das doações são: DPE, na Av. Antônio da Rocha Viana, Sebrae, na Av. Ceará, e supermercados Araújo e Pague Pouco. [Capa: Assessoria/Sebrae]

