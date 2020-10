Conheça as unidades de saúde estaduais referências para tratamento da Covid-19

Com a chegada do coronavírus no Acre, o Estado uniu forças com as regionais para a organização de um fluxo de atendimento aos pacientes que apresentem os sintomas da Covid-19. Assim, em cada município, uma ou duas unidades específicas se tornaram referências para o atendimento desses cidadãos.

Em Rio Branco, por exemplo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) é o lugar que os indivíduos com sintomas da Covid-19 devem procurar. Confira abaixo as demais unidades do Estado que são referência para esse tipo de atendimento:

Baixo Acre e Purus

Hospital Manoel Marinho Monte

Hospital João Câncio Fernandes

Hospital da Família de Santa Rosa do Purus

Hospital da Família do Jordão

Região do Juruá – Tarauacá/Envira

Hospital Regional do Juruá

Hospital Doutor Abel Pinheiro Maciel Filho

Hospital Doutor Sansão Gomes

Hospital Geral de Feijó

Hospital de Dermatologia Sanitária

Hospital da Família de Marechal Thaumaturgo

Regional do Alto Acre

Hospital Raimundo Chaar

Hospital Epaminondas Jácome

Covid-19 no Acre

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a doença Covid-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, como pandemia, ou seja, uma epidemia que atinge todos os países.

No Acre, o primeiro caso de infecção pelo coronavírus foi registrado no dia 15 de março, sendo que a partir de 9 de abril o Departamento de Vigilância em Saúde considerou que o estado encontrava-se em fase de transmissão comunitária, o que significa que já não é possível identificar o vínculo de contaminação entre um caso e outro.

