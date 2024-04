Michelle Melo solicita explicações do governo sobre dívida com a empresa MedTrauma

A parlamentar Dra. Michelle Melo, apresentou na manhã desta terça-feira, 23, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), um requerimento pedindo explicações relacionadas ao reconhecimento por parte do governo do Estado de uma dívida milionária com a empresa MedTrauma.

A deputada detalhou a importância do requerimento que busca mais informações sobre o reconhecimento de dívida.

“Hoje apresentamos um requerimento pedindo informações e queremos ter em mãos esse reconhecimento de dívida para que possamos levar novamente ao Ministério Público. Levamos a primeira denúncia de superfaturamento que posteriormente foi investigada pela Delegacia de Combate à Corrupção. Essa é uma empresa que está em suspeita de superfaturamento conforme o relatório da Controladoria Geral da União, feito por peritos, técnicos e pessoas que sabem o que fazem e demonstram que existe indícios fortes que o nosso dinheiro, o dinheiro da saúde não está indo de fato para a qualidade de assistência do nosso paciente, mas pra outro lugar, provavelmente para o bolso aquele que não vem cuidar da nossa população.” Declarou.

A deputada durante a sua fala pediu aos deputados ajuda para entender a situação.

“Quero pedir a mesa diretora e aos colegas que me ajudem a entender. Mesmo apresentando o relatório da União, um relatório com indícios fortes de superfaturamento envolvendo a empresa MedTrauma e mesmo depois do Ministério Público solicitar a suspensão dos pagamentos milionários foi anunciado o reconhecimento de uma dívida por parte do governo de mais de 11 milhões, supostamente por dois meses de trabalho. O reconhecimento de dívida tem um peso, porque ele diz que mesmo sem contrato o estado reconhece a dívida,” finalizou a deputada.