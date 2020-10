“Coronavírus não está controlado na sociedade acreana” diz imunologista

Com o afrouxamento da quarentena, abertura de pequenos comércios e outros setores econômicos, não é difícil encontrar rostos desmascarados e pequenas aglomerações pelas ruas.

O baixo número de contágios e a queda na quantidade de mortes, são alguns dos fatores que contribuem para impressão de normalidade e desperta o vício pelos antigos hábitos. Contudo, vale ressaltar que o estado do Acre ainda é atingido pela pandemia do novo coronavírus.

A equipe do ContilNet entrou em contato com o especialista em alergia e imunologia, Guilherme Pulici, para compreender a atual situação pandêmica. O especialista alertou para o momento que ainda estamos vivenciando, lembrando que o vírus permanece infectando e fazendo novas vítimas.

O médico relembrou que o Acre, atualmente, passa pela fase amarela (período de flexibilização da quarentena, com abertura de setores econômicos).

“As preocupações e os cuidados devem ser os mesmos. Usar máscaras e higienizar bem as mãos, são medidas que vieram para ficar, sem prazo para serem retiradas. Talvez nem com a chegada da vacina. Estamos falando de vírus com capacidade de mutação […] A vacina também terá uma duração, igualmente a vacina da gripe, que precisa ser renovada todo ano. Não estamos falando de um vírus como o da febre amarela, bastando tomar uma única dose e haverá imunidade pelo resto da vida”, ressaltou.