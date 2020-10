‘Deu o 1º pedaço de bolo para a irmã’, diz mãe de meninas de vídeo que viralizou

Um vídeo de uma festa de aniversário no último domingo (18), em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná, viralizou nas redes sociais.

Durante o parabéns, em comemoração aos 3 anos de Maria Eduarda, a irmã, Maria Antonia, de 6 anos, não se aguentou a apagou a vela antes dela, que reagiu com um puxão de cabelo. (veja o vídeo acima)

Apesar da confusão, a mãe das meninas, Marines dos Santos Fernandes, de 43 anos, garante que a relação das duas é de amor e amizade. “Tanto que a Maria Eduarda deu o primeiro pedaço de bolo para a irmã e as duas brincaram a festa toda”, disse.

Marines pediu ao G1 que, por causa da repercussão, o rosto das meninas não fosse mostrado no vídeo.

A madrinha das duas meninas, que gravou o momento, também destacou a boa relação das irmãs.

“Foi uma briga de criança e típica de irmãos”, disse Gabriela Aureluk. Segundo ela, depois do ocorrido, a irmã mais velha ficou constrangida e saiu chorando. “Nós conversamos com as duas, convencemos ela a voltarem para a festa, as duas fizeram as pazes e ficou tudo bem”, detalhou a madrinha.

O vídeo foi postado por Gabriela no Instagram e foi parar em grupos de WhatsApp. “Aí perdemos o controle.

Muita gente compartilhou e estamos, infelizmente, preocupados com a reação negativa de todo mundo”, lamentou. Maria Antonia vem sendo alvo de ataques nas redes sociais.

Ela disse que decidiu postar porque todo ano filmam a festa e desta vez não foi diferente.

“Neste ano nós fizemos uma festa bem menor, com 15 pessoas, por causa da pandemia. Eu postei mesmo por causa da família, porque, naquele primeiro momento, achamos engraçado. Mas eu jamais tive a intenção de que mais pessoas compartilhassem”, explicou.

Irmã mais velha acostumada a apagar a vela

Marines disse ainda que também não esperava a reação das filhas e que, nos outros aniversários da Maria Eduarda, a irmã mais velha foi quem apagou a vela. Isso porque a caçula ainda era muito nova e não tinha fôlego para isso.

“E desta vez não foi diferente. Ela achou normal e fez isso para ajudar a irmã e não para provocá-la”, explicou.

Marines disse que, antes da festa, Maria Antonia também estava um pouco enciumada porque a irmã caçula ganhou presentes, mas considera que a situação também é muito normal entre irmãos.

Segundo ela, Maria Eduarda nunca gostou de ser contrariada, mas a atitude em puxar o cabelo da irmã aconteceu pela primeira vez.

Ela também contou que ficou chocada com os comentários negativos sobre as filhas e fez questão de destacar que a família não incentiva a violência de maneira alguma. “A Maria Antonia é um doce de criança”, afirmou.

