Após 13 anos no ar no SBT, Maisa decidiu não renovar o contrato com a emissora de Silvio Santos. A informação foi divulgada pela própria empresa.

O contrato de Maisa vence em outubro, data em que ela deve se desligar da emissora. Na nota oficial, o SBT comunicou que “foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada”. PUBLICIDADE O comunicado ainda esclarece: “A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros”.

