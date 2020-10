Fluminense vence Santos e assume quarta posição do Brasileiro

O Fluminense derrotou o Santos por 3 a 1 neste domingo (25), em um jogo muito movimentado no estádio do Maracanã, e assumiu a quarta posição, com 29 pontos, do Campeonato Brasileiro da Série A. Já a equipe da Vila Belmiro ficou na sexta posição com 27 pontos.

O Tricolor carioca começou a partida ocupando o campo de ataque, pressionando a saída de bola da equipe santista. Com isso, a equipe carioca começou a criar boas oportunidades, e em uma delas, aos 28 minutos, abriu o marcador. O lateral Danilo Barcelos avançou pela esquerda e cruzou, Fred desviou de cabeça e Luccas Claro finalizou com perfeição. Este foi o quinto gol do zagueiro na temporada.

Porém, o Santos não se entregou, e conseguiu o empate aos 35 minutos. O lateral Madson recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Marinho, que escorou de primeira para vencer Muriel. Na comemoração, o atacante do Peixe fez uma homenagem a Pelé, que completou 80 anos na última sexta (23).

Vitória no segundo tempo

Após o intervalo o panorama da partida mudou muito pouco. E o Fluminense chegou a seu segundo gol graças a um zagueiro. Logo aos 9 minutos Michel Araújo aproveitou bola que sobrou no alto para cabecear para o meio da área santista, onde Nino acertou de cabeça para vencer o goleiro João Paulo.

A partir daí o Santos passou a forçar o empate, mas não conseguiu, e acabou levando o terceiro já nos acréscimos, quando Marcos Paulo aproveitou rebote dado por João Paulo, após chute de Ganso, e finalizou com liberdade. Fluminense 3, Santos 1, placar final.

O próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileiro é no próximo sábado (31), quando visita o Fortaleza no Castelão. No mesmo dia o Santos recebe o Bahia.

Triunfo palmeirense

Na outra partida da 18ª rodada do Brasileiro que começou às 16h deste domingo, o Palmeiras foi até o estádio Olímpico de Goiânia e derrotou o Atlético-GO por 3 a 0.

Vitória fora de casa! 💪🟢⚪

O Verdão abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Wesley partiu sozinho e bateu na saída do goleiro adversário. Os outros dois gols do Palmeiras saíram apenas na etapa final, ambos dos pés Luiz Adriano.

Com este resultado, o Palmeiras ficou na sétima posição com 25 pontos, enquanto o Atlético-GO é o décimo com 22. O próximo compromisso do Verdão é contra o Atlético-MG no dia 2 de novembro, enquanto o Atlético-GO pega o Coritiba no próximo sábado (31).

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.