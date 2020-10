Gladson Cameli inspeciona obras do aeroporto de Tarauacá

Cumprindo agenda em Tarauacá, o governador Gladson Cameli vistoriou as obras de reforma do aeroporto do município, neste sábado, 17. As instalações do local estão sendo completamente modernizadas pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Com investimento na ordem de R$ 82,1 mil, o aeródromo receberá novo cercamento, sinalização e acessibilidade. No terminal de passageiros, operários trabalham na pintura, troca do telhado, melhoria dos banheiros e readequação dos guichês das empresas aéreas que atuam na região. Desta forma, o governo garante mais segurança e comodidade aos seus frequentadores.

Localizado na parte central do Acre, o aeroporto de Tarauacá é estratégico no transporte de cargas e pessoas. De acordo com o governador Gladson Cameli, investir no setor aeroportuário é fundamental em um estado amazônico. Além de contribuir no salvamento de vidas, ajuda também no desenvolvimento econômico. O gestor enfatizou ainda que a pista do munícipio será contemplada com iluminação para o recebimento de voos noturnos.

“Esta obra mostra o compromisso do nosso governo com as pessoas que dependem do transporte aéreo. Investimentos como este são de extrema necessidade para quem vive em lugares isolados e distantes da capital. Já iluminamos a pista de Feijó e, agora, estamos empenhados para que a população de Tarauacá também seja beneficiada”, declarou Cameli.

O aeroporto de Tarauacá não recebia nenhum tipo de benfeitoria em sua estrutura há 15 anos. Segundo o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, a expectativa é de que as obras sejam concluídas em um mês.

“Estamos fazendo toda a restauração do terminal de passageiros. Nossa principal intenção é proporcionar um melhor conforto aos usuários e profissionais da aviação. A obra foi iniciada há pouco dias e a previsão é que possamos entregar o aeroporto de Tarauacá em novembro”, explicou o gestor da Seinfra.

