Horóscopo 2020: confira a previsão deste domingo para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

Novo ciclo de vida trará ganho de poder e fortalecimento emocional. Com melhor administração financeira e organização do orçamento, será possível investir nos planos do casamento e de desenvolvimento pessoal. Responsabilidades aumentarão nos relacionamentos. Sentimentos profundos e reveladores inspirarão mudanças positivas no lifestyle. Viagem favorecerá o amor.Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em outubro